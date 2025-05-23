Долар перейшов до зростання: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 46,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.

Офіційний курс на 23 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4999 гривень за 1 долар (+0,0639 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9281 гривень за 1 євро (+0,0143 грн).