Доллар почти не изменился, а евро снова подешевело в обменниках

Украина, Среда 08 октября 2025 11:30
UA EN RU
Доллар почти не изменился, а евро снова подешевело в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках почти остается прежним (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 8 октября увеличился на 1 копейку, а евро подешевело на 12 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 октября средний курс продажи доллара вырос на 1 копейку по сравнению с 7 октября и составил 41,52 гривен, курс евро уменьшился на 12 копеек до 48,61 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривне, евро по 47,93 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 2 копейки по сравнению с закрытием 7 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 8 октября по сравнению с 7 октября на 11 копеек – до 41,3158, при этом курс евро был снижен на 10 копеек и составил 48,1742 гривен.

Рост курса доллара на международном рынке

Доллар подорожал по отношению к другим ведущим валютам мира, в частности евро и японской ене. По информации агентства Bloomberg, индекс спотового доллара Bloomberg 8 октября вырос до значения, которое было два месяца назад. Фактор политического кризиса во Франции и намерения нового правительства Японии к применению фискальных инструментов вызывают на валютном рынке больше опасений, чем шатдаун в США.

