Доллар достиг двухмесячного максимума на фоне проблем других валют, - Bloomberg

Среда 08 октября 2025 09:09
UA EN RU
Доллар достиг двухмесячного максимума на фоне проблем других валют, - Bloomberg
Автор: Константин Широкун

Доллар приблизился к двухмесячному максимуму, поскольку фискальные и экономические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе негативно повлияли на валюты стран-конкурентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, индекс спотового доллара Bloomberg вырос на 0,2%, приблизившись к самому высокому уровню с начала августа. По данным азиатских трейдеров, этому поспособствовали хедж-фонды, которые покупали больше опционов против евро и иены.

После падения до самого низкого уровня за более чем два года в сентябре, американская валюта в последние дни возродилась, поскольку ряд негативных факторов в других странах перевешивает любое негативное влияние от прекращения работы правительства США.

Так, евро пострадал от политической нестабильности во Франции, тогда как иена упала на фоне спекуляций о том, что вероятный новый лидер Японии может способствовать более медленному темпу повышения процентных ставок и большей фискальной экспансии.

"Учитывая растущую обеспокоенность относительно фискальной устойчивости в Японии и Франции, рынок сейчас пересматривает свои взгляды на макроэкономические перспективы США", - заявила руководитель отдела азиатской стратегии Skandinaviska Enskilda Banken Евгения Фабон Викторино.

Кроме того, доллар США получил дополнительный толчок, поскольку новозеландский доллар упал до шестимесячного минимума после того, как центральный банк снизил процентные ставки больше, чем ожидалось, и сигнализировал о готовности к дальнейшему снижению.

Прогноз курса доллара

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман прогнозирует, что гривна может девальвировать относительно доллара до конца 2025 года до 42,5-43 гривен. "Но не более", - считает эксперт, поскольку НБУ таргетирует инфляцию через курс.

В то же время Гетьман считает, что перебои с предоставлением финансовой помощи и ухудшение ситуации на фронте может повысить риски девальвации в большем масштабе.

Также сообщалось, что вчера, 7 октября, Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне - на 2 копейки.

