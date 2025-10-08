Долар майже не змінився, а євро знову подешевшало в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 8 жовтня збільшився на 1 копійку, а євро подешевшало на 12 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 8 жовтня середній курс продажу долара зріс на 1 копійку порівняно з 7 жовтня і становив 41,52 гривень, курс євро зменшився на 12 копійок до 48,61 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 47,93 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 2 копійки порівняно із закриттям 7 жовтня.
Офіційний курс
Національний банк України знизив курс долара на 8 жовтня порівняно з 7 жовтня на 11 копійок - до 41,3158, водночас курс євро знизили на 10 копійок, він становив 48,1742 гривень.
Зростання курсу долара на міжнародному ринку
Долар подорожчав по відношенню до інших провідних валют світу, зокрема євро та японської єни. За інформацією агентства Bloomberg, індекс спотового долара Bloomberg 8 жовтня зріс до значення, яке було два місяці тому. Фактор політичної кризи у Франції та наміри нового уряду Японії до застосування фіскальних інструментів викликають на валютному ринку більше побоювань, ніж шатдаун у США.