Долар майже не змінився, а євро знову подешевшало в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 8 жовтня збільшився на 1 копійку, а євро подешевшало на 12 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 жовтня середній курс продажу долара зріс на 1 копійку порівняно з 7 жовтня і становив 41,52 гривень, курс євро зменшився на 12 копійок до 48,61 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 47,93 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) - збільшення на 2 копійки порівняно із закриттям 7 жовтня.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 8 жовтня порівняно з 7 жовтня на 11 копійок - до 41,3158, водночас курс євро знизили на 10 копійок, він становив 48,1742 гривень.