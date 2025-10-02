Доллар в октябре: какие факторы будут влиять на валютный курс в Украине

В октябре на курс гривны к доллару будут влиять бюджетные решения, монетарная политика и риски безопасности. Несмотря на это, ситуация на валютном рынке остается управляемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

Основные факторы

Она напомнила, что 23 октября состоится заседание монетарного комитета НБУ, где могут обсуждать изменение учетной ставки.

"Также в октябре активизируется бюджетный процесс: окончательный показатель среднегодового курса и размер дефицита на 2026 год станут известны при принятии бюджета", - сказала она.

По ее словам, любые изменения могут создать давление на гривну или наоборот ее поддержать. "Осенью планируют утвердить план поступлений, что непосредственно будет влиять на объемы интервенций НБУ. На бизнес-климат и валютный спрос будут влиять также ситуация с безопасностью и угрозы атакам на энергетическую инфраструктуру", - отметила Золотько.

Ситуация на валютном рынке

Она подчеркнула, что главными двигателями колебаний доллара остаются баланс спроса и предложения валюты, который обеспечивает НБУ.

"Несмотря на высокий уровень неопределенности, ситуация на валютном рынке остается управляемой. НБУ имеет инструменты и ресурсы для поддержания относительной стабильности курса и предсказуемости рынка, поэтому вероятность значительных девальвационных шоков в ближайшем периоде остается низкой", - пояснила она.

Валютные продажи НБУ

По ее словам, валютные продажи регулятора в сентябре составили 2,290 млрд долларов, что на 15% меньше, чем в августе (2,697 млрд долларов). Эти операции проводились при благоприятных рыночных условиях и сглаживали резкие падения курса во время пиков спроса", - сказала она.

Золотько добавила, что еженедельные продажи составляли примерно 0,44-0,65 млрд долларов, что позволяло покрывать дополнительный спрос сверх обычных потребностей населения.

"В то же время большие объемы валютных операций в сентябре не исчерпывали резервы. Их нынешний запас покрывает примерно 4,5-5 месяцев критического импорта", - уточнила эксперт.

Роль учетной ставки

Она подчеркнула, что даже при сохранении высокого дефицита в 2025 году страна может избежать острого дефицита валюты.

"Все это помогает поддерживать относительную стабильность курса. Кроме того, НБУ своими действиями готов смягчать пики спроса. Важной остается также высокая учетная ставка, которая удерживает часть ликвидности в гривне и тем самым ограничивает спрос на доллары", - подытожила Золотько.