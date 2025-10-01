ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар перешел к росту

Украина, Среда 01 октября 2025 15:31
UA EN RU
Доллар перешел к росту Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после падения до минимума с начала сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2215 гривен за 1 доллар (+0,0795 грн).
Доллар перешел к росту

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3734 гривен за 1 евро (+0,0706 грн).
Доллар перешел к росту

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар перешел к росту

udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,45 гривен, евро упал до 48,85 гривен.

Главная мировая валюта

По данным Банка международных расчетов, объем торгов на валютных рынках достиг рекордных 9,6 трлн долларов в день.

Несмотря на спекуляции о будущем доллара как мировой резервной валюты, спрос на него не снизился.

Доллар продолжает доминировать, участвуя в 89,2% всех сделок. Евро потерял позиции, снизившись до 28,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня