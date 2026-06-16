Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 17 июня и почему важны гривневые депозиты

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро на среду, 17 июня. При этом регулятор объяснил, почему уделяет особое внимание защите гривневых сбережений населения от инфляции.

Какие официальные курсы валют установлены на завтра и каковы подходы НБУ к денежно-кредитной политике – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар подешевел : официальный курс снизился до 44,78 грн.

: официальный курс снизился до 44,78 грн. Евро также потерял позиции : курс опустился до 51,94 грн.

: курс опустился до 51,94 грн. Защита сбережений : НБУ стремится сохранить доходность гривневых инструментов на уровне выше инфляции.

: НБУ стремится сохранить доходность гривневых инструментов на уровне выше инфляции. Влияние на валютный рынок: это помогает сдерживать спрос на иностранную валюту и поддерживать гривну.

Курс валют НБУ

НБУ на 17 июня установил официальный курс доллара на уровне 44,78 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее (44,81 грн).

Евро после роста накануне несколько подешевел. Официальный курс европейской валюты составляет 51,94 гривны, что на 9 копеек ниже, чем 16 июня (52,03 грн).

Таким образом, после нескольких дней колебаний обе основные валюты демонстрируют незначительное снижение по отношению к гривне. В то же время курсовая динамика остается умеренной, без резких скачков.

Курс валют НБУ на 17 июня (Инфографика РБК-Украина)

Почему НБУ защищает гривневые сбережения

В Нацбанке отмечают, что стремятся удерживать реальные процентные ставки по срочным гривневым инструментам на уровне, позволяющем защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения.

Речь идет о ситуации, когда доходность депозитов и других гривневых инструментов компенсирует или превышает уровень инфляции. В таком случае украинцам выгоднее хранить средства в гривне, а не переводить их в валюту.

В НБУ поясняют, что такая политика помогает снизить риск перетекания гривневых сбережений на валютный рынок. Соответственно, снижается дополнительное давление на курс гривны, цены и инфляционные ожидания.

Как это влияет на курс валют

Регулятор отмечает, что защита гривневых сбережений является одним из инструментов обеспечения ценовой стабильности.

Чем больше украинцев хранят средства в гривневых инструментах, тем меньше спрос на иностранную валюту. Это помогает поддерживать стабильность валютного рынка и делает курсовые колебания более контролируемыми.

Именно поэтому процентная политика НБУ остается одним из ключевых факторов, влияющих не только на депозиты, но и на ситуацию с курсом гривны.