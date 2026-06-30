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Валютные ''качели'' или стабильность: банкир спрогнозировал курс доллара к концу лета

14:10 30.06.2026 Вт
4 мин
Почему даже пересечение отметки 45 грн не будет означать валютного кризиса
aimg Анастасия Мацепа aimg Ирина Гамерская
Валютные ''качели'' или стабильность: банкир спрогнозировал курс доллара к концу лета Фото: стоит ли ожидать резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы (Getty Images)
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Доллар может периодически приближаться к психологической отметке в 45 гривен или даже временно ее пересекать, однако резких валютных качелей в ближайшее время не прогнозируется. В то же время курс и дальше будет оставаться чувствительным к войне, международной помощи и ситуации в экономике.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус банка'' Сергей Мамедов.

Главное:

  • Доллар может временно превышать 45 грн, но резких скачков не ожидают.
  • К концу лета курс предположительно не превысит 45,5 грн за доллар.
  • Валютный рынок работает в режиме "управляемой гибкости", что помогает избегать резких колебаний.
  • На курс больше всего влияют война, международная помощь, импорт и политика НБУ.
  • Главным показателем остается не сам уровень курса, а скорость его смены.

Несмотря на многочисленные прогнозы возможного резкого роста курса доллара, пока предпосылок для валютных потрясений нет. По словам Сергея Мамедова, в ближайшие месяцы рынок будет оставаться чувствительным к внешним факторам, однако резких скачков ожидать не стоит.

''Я бы не говорил о ''прыжках'' как о чем-то ожидаемом. Это, скорее, нетипичный сценарий развития событий на валютном рынке'', – отметил банкир.

Он пояснил, что курс и дальше будет зависеть от ситуации на фронте, регулярности международной финансовой помощи, потребностей Украины в импорте горючего и энергетического оборудования, а также общей экономической ситуации.

В то же время, по словам Мамедова, сегодня валютный рынок работает в режиме управляемой гибкости.

''По сути это защитная оболочка от нежелательных и даже разрушительных изменений курсов. Это значит, что курс не заморожен, он может двигаться, но Национальный банк остается главным игроком, имеющим ресурсы и инструменты, чтобы сглаживать чрезмерные колебания'', – объяснил эксперт.

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Что означает доллар по 45 гривен

По словам банкира, психологическая отметка в 45 гривен уже находится очень близко к текущему официальному курсу.

В то же время, сам факт ее пересечения не стоит воспринимать как сигнал о валютном кризисе.

''Да, доллар может периодически приближаться к отметке 45 грн или даже ситуативно ее пересекать. Но важно не само число ''45'', а характер курсовых изменений'', – подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что плавный рост курса на несколько десятков копеек является нормальным явлением для рынка.

''Если это плавная смена на несколько десятков копеек, а не резкий рывок на несколько гривен, то для экономики это не шок, это лишь хороший повод для новостей'', – сказал банкир.

По оценкам аналитиков "Глобус банка", при отсутствии новых масштабных военных или внешних потрясений доллар к концу лета, вероятнее всего, будет оставаться в умеренном диапазоне.

''К концу лета естественными будут умеренные колебания, но без признаков ''американских горок''. Скорее всего, курсовые изменения будут постепенными и к концу лета не превысят 45,5 грн за доллар'', – отметил Мамедов.

От чего зависит курс

По словам банкира, нынешний период правильнее называть не "валютными качелями", а периодом повышенной чувствительности валютного рынка.

Он пояснил, что такая ситуация будет продолжаться, пока украинская экономика работает в условиях войны и значительной зависимости от внешних факторов.

Среди ключевых факторов эксперт назвал ход войны, международную финансовую помощь, объем критического импорта, уровень инфляции и монетарную политику Национального банка.

''Любые масштабные атаки на энергетику, логистику или критическую инфраструктуру сразу влияют на ожидания бизнеса и населения'', – пояснил он.

В то же время, регулярное поступление международной помощи, по словам Мамедова, остается одним из главных факторов стабильности валютного рынка.

Кроме того, поддерживать гривню помогает высокая учетная ставка НБУ, которая делает гривневые сбережения более привлекательными и уменьшает спрос населения на иностранную валюту.

''Главное – не сам факт колебаний, а их амплитуда. Если Нацбанк сохраняет контроль, международная помощь поступает ритмично, а инфляция не выходит из-под контроля, тогда рынок может оставаться прогнозируемым даже в сложных условиях”, – подытожил банкир.

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