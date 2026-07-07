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Доллар дешевеет, евро идет вверх: курс НБУ на 8 июля и исчезнет ли гривна после вступления в ЕС

17:09 07.07.2026 Вт
3 мин
Перейдет ли Украина на евро, когда присоединится к ЕС?
aimg Дмитрий Левицкий
Доллар дешевеет, евро идет вверх: курс НБУ на 8 июля и исчезнет ли гривна после вступления в ЕС Фото: каким будет курс валют завтра (колаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 июля. Доллар завтра подешевеет на несколько копеек, а вот евро - наоборот немного пойдет вверх.

Сколько будет стоить валюта 8 июля и перейдет ли Украина на евро после вступления в ЕС, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс доллара: НБУ установил на завтра курс на уровне 44,50 гривны (-6 копеек).
  • Курс евро: Евровалюта завтра подорожает до 50,88 гривны (+2 копейки).
  • Условия перехода на евро: Отказ от гривны требует длительной подготовки, стабилизации экономики, контроля над инфляцией и перехода на стандарты ЕС.
  • Сроки евроинтеграции: Практическое обсуждение перехода евро начнется не ранее чем через 3-4 года после прекращения активной фазы войны.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил на завтра курс доллара на уровне 44,50 грн. Это на 6 копеек дешевле курса на сегодня.

Европейская валюта завтра наоборот подорожает на 2 копейки. Официальный курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 50,88 грн.

Доллар дешевеет, евро идет вверх: курс НБУ на 8 июля и исчезнет ли гривна после вступления в ЕС

Сколько будет стоить доллар и евро 8 июля (Инфографика РБК-Украина)

Перейдет ли Украина на евро

Замена гривны на европейскую валюту требует большой подготовки, сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

По его словам, сначала нужно стабилизировать экономику, взять под контроль инфляцию и изменить банковское регулирование по стандартам Евросоюза.

Даже после официального вступления в ЕС страна не сможет сразу отказаться от гривны. Перед этим Украина должна по меньшей мере два года находиться в специальном валютном механизме ERM II, проверяющем стабильность национальной валюты по отношению к евро.

"Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривны на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла", - пояснил Мамедов.

Практическая дискуссия о переходе на евро, по его мнению, может начаться не ранее, чем через 3-4 года после завершения войны или прекращения ее активной фазы.

В то же время, Украина уже сейчас движется к финансовой евроинтеграции. Важным шагом должно стать присоединение к SEPA - единой зоне платежей в евро. Это позволит сделать денежные переводы для украинцев более быстрыми, а бизнесу значительно упростит расчеты с европейскими партнерами.

"Но переход от гривны к евро - это долгосрочная перспектива", - резюмировал банкир.

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