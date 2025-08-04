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Доллар и евро подорожали в обменниках

Украина, Понедельник 04 августа 2025 10:00
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Доллар и евро подорожали в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта перешла к росту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 августа средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подешевела.

Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).

Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о минимальном спросе на валюту со стороны населения. В июле украинцы купили в банках 270 млн долларов.

В начале года месячные объемы покупки превышали 1 млрд долларов.

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