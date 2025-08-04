ua en ru
Пн, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар і євро подорожчали в обмінниках

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 10:00
UA EN RU
Долар і євро подорожчали в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта перейшла до зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про мінімальний попит на валюту з боку населення. У липні українці купили в банках 270 млн доларів.

На початку року місячні обсяги купівлі перевищували 1 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
Безпілотники РФ вдарили по Одещині: горіли радіоринок і гуртожиток (фото)
Безпілотники РФ вдарили по Одещині: горіли радіоринок і гуртожиток (фото)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському