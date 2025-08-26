ua en ru
Доллар и евро подешевели после резкого роста

Украина, Вторник 26 августа 2025 15:38
UA EN RU
Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4047 гривен за 1 доллар (-0,0253 грн).
Доллар и евро подешевели после резкого роста

Официальный курс евро составит 48,2655 гривен за 1 евро (-0,2076 грн).
Доллар и евро подешевели после резкого роста

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,38-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар и евро подешевели после резкого роста

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,60 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.

Евро и доллары

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.

Банки ввезли в Украину наличных долларов на 332 млн долларов и наличных евро на 395 млн долларов (в эквиваленте).

НБУ публикует данные с января 2012 года. За этот период впервые объем наличных евро превысил объем долларов.

