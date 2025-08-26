Доллар и евро подешевели после резкого роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4047 гривен за 1 доллар (-0,0253 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2655 гривен за 1 евро (-0,2076 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,38-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,60 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.