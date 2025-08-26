Доллар и евро подешевели после резкого роста
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4047 гривен за 1 доллар (-0,0253 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,2655 гривен за 1 евро (-0,2076 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,38-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 41,60 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.
Евро и доллары
По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.
Банки ввезли в Украину наличных долларов на 332 млн долларов и наличных евро на 395 млн долларов (в эквиваленте).
НБУ публикует данные с января 2012 года. За этот период впервые объем наличных евро превысил объем долларов.