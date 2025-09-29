Октябрь станет тестом для гривны: банкир дал прогноз курса доллара и евро

Октябрь станет проверкой для устойчивости гривны. На курс повлияют бюджет, инфляция и международная помощь.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Бюджет на 2026 год

По словам эксперта, проект государственного бюджета на следующий год является ключевым ориентиром для финансовых рынков. Важными являются прогноз курса доллара и размер дефицита бюджета.

"Если правительство закладывает слишком оптимистичный курс, предприятия могут недооценить валютные риски. Зато высокий прогноз дает сигнал об ожидаемой слабости валюты", - отметил Лесовой.

Инфляция и стратегия НБУ

Учетная ставка Национального банка, по его словам, выполняет функцию "подушки безопасности" для гривны. Она сдерживает спрос и девальвационное давление.

Однако дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от динамики инфляции. Если она будет снижаться, возможно постепенное снижение ставки, но преждевременные шаги несут риски для стабильности.

Валютные интервенции

Режим "управляемой гибкости" оставляет НБУ пространство для интервенций. В октябре они могут быть умеренными, чтобы сохранять резервы.

"Однако все зависит от объемов международной помощи и внутреннего спроса на валюту. Если поступления снизятся, интервенции придется активизировать", - пояснил банкир.

Риски и сценарии

Среди ключевых рисков эксперт назвал непредсказуемую инфляцию, увеличение дефицита бюджета, задержки с международной помощью и внешние шоки.

В случае негативного развития событий гривна может переместиться к верхним границам прогнозного диапазона. В благоприятном сценарии курс останется относительно стабильным.

Прогноз курсов валют

Доллар: 41,2-42,2 грн/доллар

Евро: 47,5-49,5 грн/евро при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

"Октябрь станет важным тестом для макроэкономической политики. Именно бюджет, инфляция и международная поддержка будут определять стабильность гривны", - подытожил Лесовой.