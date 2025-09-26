Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста до максимума с середины августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4789 гривен за 1 доллар.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,4059 гривен за 1 евро (-0,3059 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар вырос до 41,70 гривен, евро упал до 48,95 гривен.
Помощь Украине на 2026 год
Потребности Украины во внешней помощи полностью обеспечены на 2025 год. На следующий год не все источники определены.
В последние дни в ЕС активно продвигают идею о репарациях с России на 140 млрд евро за счет российских активов. Если это решение будет принято, то Украина получит стабильный источник финансирования и вопрос о резкой девальвации гривны будет снят.