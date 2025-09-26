Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста до максимума с середины августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4789 гривен за 1 доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4059 гривен за 1 евро (-0,3059 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,70 гривен, евро упал до 48,95 гривен.