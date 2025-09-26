ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября

Украина, Пятница 26 сентября 2025 15:32
UA EN RU
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста до максимума с середины августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4789 гривен за 1 доллар.
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4059 гривен за 1 евро (-0,3059 грн).
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы на 29 сентября

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,70 гривен, евро упал до 48,95 гривен.

Помощь Украине на 2026 год

Потребности Украины во внешней помощи полностью обеспечены на 2025 год. На следующий год не все источники определены.

В последние дни в ЕС активно продвигают идею о репарациях с России на 140 млрд евро за счет российских активов. Если это решение будет принято, то Украина получит стабильный источник финансирования и вопрос о резкой девальвации гривны будет снят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"