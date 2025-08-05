Доллар и евро подешевели в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,69-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).

Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).