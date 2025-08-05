Доллар и евро подешевели в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,60 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,60 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,69-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.
Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).
Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).
Прогноз курса
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ продолжает придерживаться политики крепкой гривны, обеспечивая достаточное предложение валюты, чтобы избегать резких и существенных колебаний курса гривны к доллару.
По их прогнозу, НБУ продолжит ослаблять гривну очень медленным темпом в этом году и в ближайшее время будет сохранять курс неподалеку от уровня 41,8 грн/доллар.