Долар і євро подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3470 гривень за 1 євро (+0,7022 грн).