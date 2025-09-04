ua en ru
Доллар и евро подешевели: НБУ обновил официальные курсы

Украина, Четверг 04 сентября 2025 15:30
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3494 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн).
Официальный курс евро составит 48,1348 гривен за 1 евро (-0,0676 грн).
На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара упал до 41,55 гривен, курс евро до 48,55 гривен.

Резервы Украины

Международные резервы Украины в течение августа 2025 года выросли на 3 млрд долларов до 46 млрд долларов. Объем является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это даст возможность увеличить резервы до 53,7 млрд долларов.

