Доллар и евро подешевели: НБУ обновил официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3494 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн).



Официальный курс евро составит 48,1348 гривен за 1 евро (-0,0676 грн).



На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке курс доллара упал до 41,55 гривен, курс евро до 48,55 гривен.