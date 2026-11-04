Как курс доллара и логистика влияют на цену топлива: объяснение эксперта Сергея Куюна

На фоне роста стоимости топлива на украинских АЗС ключевым фактором подорожания остается не только колебание валютного курса, но прежде всего кризис денежного обращения из-за катастрофического подорожания и замедления логистики.

Об этом в подкасте РБК-Украина " ЦЕ БАЗА " рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн .

Как курс валют влияет на цену топлива

По словам эксперта, историческая пропорция, по которой рост курса доллара на 1 гривну приводил к подорожанию литра топлива на 80 копеек, несколько изменилась.

"Из-за того, что стоимость топлива сильно выросла и разрядность цифр теперь другая, эта пропорция немного сместилась. Думаю, сейчас одна гривна в курсе доллара - это около 60 копеек в цене топлива", - пояснил он.

По словам Куюна, колебания курса, безусловно, это важная составляющая, но когда цена топлива составляет 110 гривен за литр, текущие валютные колебания не являются главным драйвером.

"Вымытая" оборотка и нехватка денег у трейдеров

Главной же проблемой топливного рынка эксперт называет острую нехватку оборотных средств у крупнейших импортеров. Это произошло из-за сложной логистики, когда ресурс неделями и месяцами "заморожен" в пути.

"Сейчас огромное количество денег просто заморожено на этапе транспортировки. Что-то стоит в порту, что-то налитое в медленно движущихся цистернах. Буквально на прошлой неделе я общался с одним из крупнейших импортеров: они вынуждены задерживать расчеты с подрядчиками, потому что физически нет денег - один поезд с товаром месяц не мог заехать", - рассказал он.

Ситуацию усложняет и то, что компании больше не могут покрывать эти пробелы банковскими кредитами - большинство из них уже полностью исчерпали свои кредитные лимиты.

Фрахт подорожал в разы: глобальный кризис логистики

Кроме задержек в движении, критически выросла и сама стоимость транспортировки. По словам эксперта, это глобальный тренд.

Грузоперевозки танкерами: Если в прошлом году фрахт судна из Греции в Украину стоил 20-40 долларов за тонну, то сейчас эта цифра достигает 160 долларов за тонну (рост в 5-6 раз).

Мировая тенденция: В мировой стоимости нефти логистика сейчас составляет до 30% (около 30-40 долларов на баррели при цене 110 долларов).

Дефицитные кадры: Из-за повышенных рисков в горячих точках (например, Ормузский пролив) капитаны судов за один короткий рейс могут зарабатывать до 150 тысяч долларов.

Все эти факторы суммарно вымывают с рынка оборотные средства и оказывают колоссальное давление на конечные ценники для украинских потребителей.