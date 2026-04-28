Доллар и евро пошли вниз: курс на 29 апреля и что происходит с валютой
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 апреля. Доллар после предыдущего роста несколько снизился, а евро перешло к коррекции.
Какой будет стоимость валют завтра и что будет сдерживать курс - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- На 29 апреля официальный курс доллара снизился до 44,07 грн, евро - до 51,50 грн.
- Доллар потерял 2 копейки, а евро - 26 копеек по сравнению с предыдущим днем.
- Одними из главных предохранителей для курса остаются валютные интервенции НБУ и финансовая помощь ЕС.
- Ожидаемый объем интервенций может составлять 700-800 млн долларов в неделю.
- На динамику евро дополнительно влияют мировые рынки, в частности цены на нефть и пара евро/доллар.
Курс валют НБУ
На 29 апреля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,07 грн, что на 2 копейки ниже курса 28 апреля (44,09 грн).
Евро также подешевело - до 51,50 грн, что на 26 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем (51,76 грн).
Таким образом, обе валюты перешли к коррекции после предыдущего роста.
Фото: курс валют на 29 апреля (инфографика РБК-Украина)
Что будет сдерживать курс
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, стабильность валютного рынка сейчас держится на двух ключевых факторах - политике Нацбанка и внешней финансовой поддержке.
Первый предохранитель - активная роль НБУ. Регулятор продолжает работать в режиме управляемой гибкости, оперативно реагируя на чрезмерный спрос на валюту через интервенции.
Ожидается, что объем продажи валюты Нацбанком на межбанке может составлять около 700-800 млн долларов в неделю, что должно помочь удерживать курс доллара в прогнозируемых пределах.
Второй фактор - ожидаемое разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро. Этот ресурс рассматривают как один из ключевых элементов макрофинансовой стабильности, который также может снизить девальвационное давление на гривну.
Внешнее давление и "фактор евро"
Дополнительным фактором влияния остается глобальная ситуация, в частности события на Ближнем Востоке, отражающиеся на ценах на нефть и динамике пары евро/доллар.
Во время геополитических обострений доллар традиционно усиливается, тогда как евро может терять позиции.
Для украинского рынка это особенно важно, поскольку курс евро зависит не только от действий НБУ, но и от международных котировок.
Прогнозный диапазон для пары евро/доллар оценивается на уровне 1,14-1,18. Именно эта динамика, наряду с внутренними факторами, в значительной степени будет определять стоимость евро в Украине.