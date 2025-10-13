Доллар и евро дорожают в обменниках: какие курсы в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 октября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 48,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 47,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,63-41,66 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс доллара на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро.