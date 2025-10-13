Долар і євро дорожчають в обмінниках: які курси на початку тижня
Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 13 жовтня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,85 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 48,75 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,35 гривень, євро по 47,75 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,63-41,66 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні.
Офіційний курс долара на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6027 гривень за 1 долар.
Офіційний курс євро становить 48,1094 гривень за 1 євро.
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня основні зміни курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,6 гривень.
Курс євро, за словами експерта, залежатиме від двох показників: співвідношення долара і євро на світових ринках і внутрішнього курсу гривня/долар.
"Очікується, що долар утримається в діапазоні 1,15-1,18 за євро, тому курс євро в Україні залишиться стабільним", - зазначив Лєсовий.
На його думку, попит на європейську валюту залишатиметься стриманим, а коливання - незначними.