Долар і євро дорожчають в обмінниках: які курси на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс долара на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6027 гривень за 1 долар.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,63-41,66 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,35 гривень, євро по 47,75 гривень.

Станом на ранок 13 жовтня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 41,85 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 48,75 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня основні зміни курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,6 гривень.

Курс євро, за словами експерта, залежатиме від двох показників: співвідношення долара і євро на світових ринках і внутрішнього курсу гривня/долар.

"Очікується, що долар утримається в діапазоні 1,15-1,18 за євро, тому курс євро в Україні залишиться стабільним", - зазначив Лєсовий.

На його думку, попит на європейську валюту залишатиметься стриманим, а коливання - незначними.