Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро дорожают в обменниках

Украина, Четверг 13 ноября 2025 11:18
Курс доллара в обменниках повысился на 5 копеек (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 13 ноября повысился на 5 копеек. Евро, в свою очередь, также укрепилось. Курс единой европейской валюты повысился на 12 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 ноября средний курс продажи доллара повысился на 5 копеек по сравнению с 12 ноября и составляет 42,29 гривны, курс евро повысился на 12 копеек до 49,12 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,76 гривны (+0,04), евро – по 48,48 гривны (+0,06).

К закрытию межбанка 12 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,07–42,10 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 11 ноября рост составил 17 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 12 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 12 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 13 ноября по сравнению с 12 ноября на 2 копейки – до 42,0377. Курс евро, в свою очередь, повысился на 4 копейки. На 13 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,6544 гривны.

С начала года курс доллара повысился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара повысился на 6 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

Снижение инфляционного давления дает Нацбанку пространство для небольшого ослабления гривны к доллару, отмечает руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко. По его оценке, к концу года курс будет находиться в пределах 41,50–42,70 гривны за доллар.

