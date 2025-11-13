ua en ru
Долар і євро дорожчають в обмінниках

Україна, Четвер 13 листопада 2025 11:18
Долар і євро дорожчають в обмінниках Курс долара в обмінниках підвищився на 5 копійок (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс долара в обмінних пунктах України 13 листопада підвищився на 5 копійок. Євро, зі свого боку, також зміцнилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 12 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 листопада середній курс продажу долара підвищився на 5 копійок порівняно з 12 листопада і становить 42,29 гривні, курс євро підвищився на 12 копійок до 49,12 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,76 гривні (+0,04), євро – по 48,48 гривні (+0,06).

До закриття міжбанку 12 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,07-42,10 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 11 листопада зростання становило 17 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 12 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 12 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 13 листопада порівняно з 12 листопада на 2 копійки – до 42,0377. Курс євро, своєю чергою, підвищився на 4 копійки. На 13 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,6544 гривні.

З початку року курс долара підвищився на 1 копійку. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара підвищився на 6 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Прогноз курсу долара

Зниження інфляційного тиску дає Нацбанку простір для невеликого ослаблення гривні до долара, зазначає керівник проєктів і програм інвестиційного напряму "Ощадбанку" Сергій Ляшенко. За його оцінкою, до кінця року курс перебуватиме в межах 41,50-42,70 гривні за долар.

