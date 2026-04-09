Доллар и евро прибавляют в цене: какой курс валют на 10 апреля и есть ли в Украине е-гривны

15:39 09.04.2026 Чт
2 мин
Сколько будет стоить доллар завтра?
aimg Ирина Гамерская
Фото: НБУ дал курс валют на 10 апреля (Getty Images)

Нацбанк повысил курс валют на 10 апреля. Завтра американская валюта прибавит в цене 9 копеек, а евро - 4 копейки.

Сколько будут стоить доллар и евро перед выходными и есть ли уже в Украине е-гривна - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Отменят ли топливный кэшбэк с мая? В Минэкономики объяснили, что будет с выплатами

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил курс валют на завтра, 10 апреля. Так, доллар вырастет в цене на 9 копеек - до 43,46 гривен.

Европейская валюта также прибавит в цене. Курс на завтра - 50,79 (+4 коп).

Фото: курс валют на 10 апреля (инфографика РБК-Украина)

Цифровые деньги от НБУ: что такое е-гривна и как она будет работать

Как отмечается на сайте НБУ, в Украине изучают возможность внедрения е-гривны - электронной формы национальной валюты, эмитентом которой является Национальный банк. Согласно закону "О платежных услугах", она станет дополнением к привычной наличности и безналичным средствам.

Что важно знать о е-гривне?

Это законное платежное средство, которое будет существовать исключительно в безналичной форме. Она должна стать удобным инструментом для всех: граждан, бизнеса и государственных органов. Главная особенность - возможность программирования платежей при обеспечении приватности пользователей.

Как можно будет использовать цифровые деньги?

Предполагается, что е-гривной можно будет осуществлять все виды операций:

  • переводы между людьми (с кошелька на кошелек);
  • оплата товаров и услуг;
  • платежи государству и благотворительность;
  • получение зарплаты, социальных выплат и других доходов.

Можно ли получить е-гривну уже сейчас?

На сегодня окончательное решение о внедрении е-гривны еще не принято. Сейчас НБУ готовится к пилотному проекту, где цифровую валюту протестируют с помощью технологии DLT. Это поможет проверить, насколько технология соответствует потребностям пользователей.

Только после завершения "пилота" и оценки влияния на финансовую стабильность государства Нацбанк решит, целесообразно ли выпускать е-гривну в широкое обращение.

Читайте также: Топливо дешевеет? Что происходит с ценами на АЗС 9 апреля

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Новости
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой