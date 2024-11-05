Доллар дорожает: сколько стоит валюта в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,75 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,43-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) - рост 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Официальный курс на 5 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3954 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн).
Курс евро составит 45,1417 гривен за 1 евро (+0,1737 грн).
Комментарий НБУ
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка с помощью продажи долларов. Это исключает резкие изменения курса.
"Устойчивость валютного рынка для НБУ является одним из элементов, благодаря которому он будет обеспечивать постепенное возвращение инфляции к инфляционной цели 5% на горизонте политики в течение ближайших лет", - сказал он.