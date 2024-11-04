Доллар ускорил рост, курс евро превысил 45 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3954 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,1417 гривен за 1 евро (+0,1737 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,44-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек 41,60 гривен.

Ситуация на рынке

Президентские выборы, которые пройдут в США 5 ноября, могут оказать влияние на валютный рынок Украины.

В случае победы Дональда Трампа, возможен всплеск спроса на доллары и евро, поскольку этот кандидат может заморозить помощь Украине.

Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка, скачок будет временным, поскольку предложение может справиться со спросом.