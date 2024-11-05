Долар дорожчає: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,47 грн/долар (купівля-продаж) – зростання 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 5 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3954 грн за 1 долар (+0,1063 грн).

Курс євро становитиме 45,1417 гривень за 1 євро (+0,1737 грн).