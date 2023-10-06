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Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни

Украина, Пятница 06 октября 2023 10:12
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Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни Фото: курс доллара стабилизируется в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины 5 октября снизил объемы продаж валюты на межбанковском валютном рынке. Нервозность после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса исчезнет в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

"Ситуация на межбанке нормализуется: во второй половине дня (5 октября, - ред.) гривна несколько укрепилась, а чистые интервенции НБУ по продаже валюты были даже ниже их среднедневного объема в сентябре, до введения управляемой гибкости курса", - написал он.

По его словам, НБУ даже совершил интервенцию по покупке валюты, "ограничивая, как и обещал, колебания обменного курса в обе стороны". (Обычно НБУ покупает мизерные объемы до 10 млн долларов, - ред.)

"Ожидаем, что нервозность на рынке окончательно исчезнет уже в ближайшие дни", - добавил Пышный.

Глава НБУ сообщил, что ситуация в наличном сегменте не вызывает беспокойства, гривна несколько укрепилась. Курс продажи наличной гривны в небанковских финучреждениях по состоянию на вечер 4 октября составил около 38,25 грн/доллар, по состоянию на 5 октября 38,20 грн/доллар.

Гибкий курс

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

В первый день, 3 октября, спрос на валюту значительно вырос и НБУ продал значительный объем валюты. Однако уже 4 октября спрос упал в два раза.

По результатам торгов на межбанке официальный курс доллара вырос всего на 5 копеек - с 36,57 гривен за доллар до 36,62 гривен за доллар.

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