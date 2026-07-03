НБУ обновляет правила банковской тайны: что изменится для украинцев

Национальный банк Украины намерен изменить правила раскрытия банковской тайны. Но тотального контроля за деньгами украинцев не будет – нововведения почувствуют, прежде всего, должники, а для остальных граждан процедуры станут более цифровизированными.

О том, что именно готовит регулятор и стоит ли волноваться за конфиденциальность своих вкладов, в комментарии РБК-Украина рассказал президент Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Наумов.

Главное:

Массового раскрытия не будет: Для большинства законопослушных граждан и бизнеса уровень конфиденциальности не изменится.

Для большинства законопослушных граждан и бизнеса уровень конфиденциальности не изменится. Удар по должникам: Исполнительная служба будет получать более подробную информацию о счетах, сроках депозитных договоров и даже электронных кошельках.

Исполнительная служба будет получать более подробную информацию о счетах, сроках депозитных договоров и даже электронных кошельках. Автоматическое снятие арестов: Если сумма долга невелика, после оплаты счета разблокируют автоматически.

Если сумма долга невелика, после оплаты счета разблокируют автоматически. Больше гибкости для НБУ: Регулятор сможет запрашивать данные у банков без привязки к официальным срокам инспекционных проверок.

Что предлагает сменить НБУ

Нацбанк вынес на общественное обсуждение новый проект. Его главная цель – привести инструкции НБУ в соответствие с новым Законом № 4833-ІХ о цифровизации исполнительных производств, который в полной мере заработает с 23 октября 2026 года, а также оптимизировать собственные контрольные функции регулятора.

В частности, предлагается уточнить порядок предоставления банками информации государственным и частным исполнителям о видах счетов клиентов и сроках действия депозитных договоров. Также проект предусматривает изменения в порядок получения регулятором информации, содержащей банковскую тайну.

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Отменят ли банковскую тайну для обычных клиентов

Президент НАБУ подчеркнул, что предложенные изменения не означают открытие банковской тайны каждого украинского для всех государственных органов.

По его словам, банковская тайна продолжает оставаться защищенной законом, а доступ к ней возможен только в случаях, прямо определенных законодательством.

В то же время, проект уточняет практические механизмы доступа к информации для отдельных субъектов – прежде всего государственных и частных исполнителей, а также самого Национального банка.

''Для рядового клиента банк не начнет передавать всю информацию обо всех клиентах. Для большинства граждан и бизнеса ежедневных изменений не будет», – отметил Сергей Наумов.

Что изменится для должников

По словам президента НАБУ, наиболее ощутимыми нововведения будут для клиентов, внесенных в Единый реестр должников.

После вступления в силу соответствующего закона государственные и частные исполнители смогут получать дополнительную информацию, в частности:

о видах банковских счетов;

срок действия договоров банковского вклада;

в отдельных случаях – информацию о размере задолженности по кредиту, обеспеченному залогом или ипотекой.

Также для погашения долгов арест смогут накладываться не только на средства на банковских счетах, но и на электронные кошельки и электронные деньги.

Что станет проще после погашения долга

В то же время, изменения предусматривают и упрощение отдельных процедур для должников.

В частности, если сумма долга не превышает десяти минимальных заработных плат (86 470 гривен), после его полного погашения Автоматизированная система исполнительного производства будет посылать банку уведомление.

На основании такого уведомления должника будут исключаться из Единого реестра, а арест с его средств будет сниматься без дополнительных процедур.

Получит ли НБУ больше полномочий

Отдельный блок изменений касается отношений самого Нацбанка с финучреждениями. Проект убирает норму, позволяющую НБУ истребовать информацию с банковской тайной только при плановых проверках или официальном надзоре.

Сергей Наумов отмечает, что это придаст регулятору процедурную гибкость, но в то же время обращает внимание на важный баланс.

"НАБУ соглашается, что банковская тайна не должна быть инструментом уклонения от выполнения законных решений или надзора. Но доступ к ней должен быть четко ограничен, обоснован и контролирован. Доверие клиентов к банковской системе не менее важно, чем эффективность государственных процедур", - резюмировал президент ассоциации.