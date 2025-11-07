Доллар дешевеет, евро идет вверх: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 7 ноября понизился на 1 копейку. Евро, в свою очередь, укрепилось. Курс единой европейской валюты повысился на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 ноября средний курс продажи доллара понизился на 1 копейку по сравнению с 6 ноября и составляет 42,24 гривны, курс евро повысился на 5 копеек до 48,84 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,69 гривны (-0,02), евро – по 48,23 гривны (+0,02).

К закрытию межбанка 6 ноября курс доллара курс находился на уровне 41,99–42,02 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 5 ноября рост снижение составило 7 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 6 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 6 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 7 ноября по сравнению с предыдущим днем на 2 копейки – до 42,0836. Курс евро, в свою очередь, вырос на 19 копеек. На 7 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,5224 гривны.

С начала года курс доллара повысился на 6 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября доллар вырос на 11 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны