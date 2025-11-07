Долар дешевшає, євро йде вгору: які курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 7 листопада знизився на 1 копійку. Євро, своєю чергою, зміцнилося. Курс єдиної європейської валюти підвищився на 5 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 7 листопада середній курс продажу долара знизився на 1 копійку порівняно з 6 листопада і становить 42,24 гривні, курс євро підвищився на 5 копійок до 48,84 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні (-0,02), євро – по 48,23 гривні (+0,02).
До закриття міжбанку 6 листопада курс долара курс перебував на рівні 41,99-42,02 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 5 листопада зростання зниження становило 7 копійок.
За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 6 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 6 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.
Офіційний курс
Національний банк України підвищив курс долара на 7 листопада порівняно з попереднім днем на 2 копійки – до 42,0836. Курс євро, своєю чергою, зріс на 19 копійок. На 7 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,5224 гривні.
З початку року курс долара підвищився на 6 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада долар зріс на 11 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.
Прогноз курсу долара
Уповільнення темпів інфляції може дозволити Нацбанку незначно послабити гривню відносно долара, вважає керівник проєктів і програм інвестиційного напряму "Ощадбанку" Сергій Ляшенко. "За нашими оцінками на кінець року курс буде в діапазоні 41,50-42,70 гривні за долар" - спрогнозував він.