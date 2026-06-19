Доллар по 51,5 гривны? Стоит ли украинцам беспокоиться из-за нового прогноза правительства

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Доллар по 51,5 грн: это прогноз на конец 2029 года, а не на ближайшую перспективу.

это прогноз на конец 2029 года, а не на ближайшую перспективу. Основа прогноза: правительство закладывает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года.

правительство закладывает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. Резкой девальвации не будет: эксперты говорят о постепенном ослаблении гривны.

эксперты говорят о постепенном ослаблении гривны. Курс зависит от войны: ключевыми факторами остаются международная помощь, резервы НБУ и ситуация на валютном рынке.

ключевыми факторами остаются международная помощь, резервы НБУ и ситуация на валютном рынке. Риски сохраняются: в случае затягивания войны гривна может ослабевать быстрее.

Почему правительство прогнозирует курс 51,5 грн за доллар

В Бюджетной декларации правительство заложило постепенное ослабление гривны до 51,5 гривны за доллар к концу 2029 года. Среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году.

По словам вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, этот показатель не следует воспринимать как прогноз курса на конкретную дату.

Он пояснил, что бюджетная декларация является среднесрочным финансовым документом, который используется для расчета доходов, расходов, государственного долга и внешнего финансирования.

"Речь идет не о завтрашнем курсе. Это бюджетный ориентир, а не обещание, что гривна резко ослабнет", – отметил Мамедов в комментарии РБК-Украина.

От чего зависит прогноз

По словам банкира, главное допущение правительства заключается в улучшении ситуации с безопасностью уже с 2027 года.

Именно этот сценарий позволяет прогнозировать более быстрый экономический рост, более низкую инфляцию, сокращение бюджетного дефицита и более стабильный валютный рынок.

В то же время, если война продлится дольше или возникнут проблемы с внешним финансированием, часть макроэкономических показателей придется пересматривать.

"То есть макропрогноз правительства не выглядит противоречивым, но он очень сценарный. Его предпосылки сработают при условии, что с 2027 года экономика действительно получит больше пространства для восстановления, международная поддержка останется стабильной, а Нацбанк и в дальнейшем будет располагать достаточными ресурсами, чтобы сглаживать чрезмерные курсовые колебания", – добавил банкир.

Оправдана ли девальвация

Мамедов подчеркивает, что постепенное ослабление гривны в условиях военной экономики вполне логично.

Украина по-прежнему зависит от импорта топлива, энергетического оборудования, товаров жизненно важной необходимости, международной финансовой помощи и значительных бюджетных расходов.

В то же время, по его словам, следует различать постепенную девальвацию и резкое падение курса.

"Для экономики опасен не сам факт ослабления гривны, а резкие скачки, панические ожидания и потеря предсказуемости", – отметил он.

Почему прогноз может измениться

Аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович также считает, что правительственный прогноз в целом выглядит логичным, однако содержит достаточно оптимистичные предположения.

По его словам, правительство рассчитывает на начало экономического восстановления уже в следующем году, а также на стабильное поступление международной помощи.

В то же время он обращает внимание на усиление дисбалансов на валютном рынке. За пять месяцев этого года НБУ уже продал на межбанке более 18,1 млрд долларов для поддержки гривны – это значительно превышает 14,3 млрд долларов за тот же период прошлого года.

"За полный год прирост интервенций по сравнению с прошлогодним показателем может составить $6-7 млрд, а их общий объем – приблизиться к $42-43 млрд. Это, вероятно, побудит НБУ несколько ускорить темпы ослабления гривны", – отметил аналитик в беседе с РБК-Украина.

Именно поэтому ICU пересмотрела свой прогноз курса на конец 2026 года с 45 до 45,8 гривны за доллар.

Стоит ли украинцам волноваться

Эксперты подчеркивают, что прогнозируемый курс 51,5 гривны за доллар не является поводом для паники или массовой покупки валюты.

Ключевым остается не конкретный показатель, а то, насколько предсказуемыми будут изменения на валютном рынке.

По словам Сергея Мамедова, гораздо важнее, чтобы гривна ослабевала постепенно, инфляция снижалась, международная помощь поступала без задержек, а Национальный банк и в дальнейшем имел возможность сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

В то же время Тарас Котович из ICU считает, что ослабление гривны может существенно замедлиться и без контроля со стороны НБУ благодаря механизму управляемой гибкости.

Тем не менее он указывает на риски как более медленного, так и более быстрого ослабления гривны – в зависимости от того, когда завершится горячая фаза войны.