Курс валют 13 марта: как обменники и банки отреагировали на рекорд доллара

После рекордного поднятия курса доллара Нацбанком к росту перешли и "ценники" в обменниках и банках.

Сколько стоит валюта 13 марта и есть ли перспективы дальнейшего подорожания курса доллара - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Рекордный рост: После решения Нацбанка курс доллара в обменниках продолжает расти и уже по 44,47 грн.

После решения Нацбанка курс доллара в обменниках продолжает расти и уже по 44,47 грн. Где лучший курс: доллар - лучше обратиться в обменники или в кассу ПриватБанка, евро выгоднее покупать через приложение Monobank.

доллар - лучше обратиться в обменники или в кассу ПриватБанка, евро выгоднее покупать через приложение Monobank. Аномалия марта: Вместо традиционного весеннего укрепления гривны (из-за подготовки аграриев к посевной) валюта в этом году стремительно дорожает.

Вместо традиционного весеннего укрепления гривны (из-за подготовки аграриев к посевной) валюта в этом году стремительно дорожает. Причины: Эксперт связывают это с тактикой НБУ, задержкой помощи от ЕС (90 млрд евро) и внешними рисками.

Эксперт связывают это с тактикой НБУ, задержкой помощи от ЕС (90 млрд евро) и внешними рисками. Прогноз на 45: Нацбанк имеет достаточно резервов, чтобы держать курс на любой отметке, однако регулятор не разглашает свои планы рынка.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках сегодня составляет 44,47 гривны при покупке. Это на 12 копеек выше курса на вчерашнее утро. Сдать валюту можно по курсу в 44,30 (+15 коп).

Евро в обменниках сегодня стоит 51,57 (-13 коп) гривну при покупке, а сдать валюту можно по 51,30 (-12 коп) гривны.

Фото: курс валют на 13 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня также держится выше отметки в 44 гривны. Купить доллар можно по курсу 44,55 (+32 коп) гривны, а сдать - по 43,98 (+23 коп) гривны.

Евро же в банках стоит 51,55 (+5 коп) гривну при покупке ты 50,80 (без изменений) гривен - курс для сдачи валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,5 гривны, а безнал - по 44,64 гривны. Евро же в "Привате" сегодня можно купить по 51,4 гривны в кассе и 51,55 гривны - карточкой.

Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,55 гривен при покупке валюты в кассе, а для безналичных операций курс 44,60 гривны. "Ощад" продает евро в кассе по 51,6 гривны, а безнал - по 51,65 гривны.

В Monobank доллар сегодня можно купить по 44,63 гривны, а евро - по 51,3 гривны.

В "Пумбе" доллар в кассе обойдется в 44,6 гривны, а безнал - 44,4 гривны. Евро же в "Пумбе" стоит 51,7 гривну.

Почему курс растет именно сейчас?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, сейчас на рынке наблюдается нетипичная ситуация: вместо традиционного укрепления гривны в марте, курс иностранной валюты идет вверх.

Обычно в этот период аграрии завозят валютную выручку в Украину и продают ее, чтобы получить гривну для весенне-полевых работ. Это обычно усиливает национальную валюту, но в этом году ситуация обратная. Эксперт выделяет несколько причин:

Решение Нацбанка: Текущий рост называют исключительно деятельностью НБУ, который не раскрывает своих планов рынка.

Текущий рост называют исключительно деятельностью НБУ, который не раскрывает своих планов рынка. Задержка помощи: Торможение большого займа от Европы в размере 90 миллиардов евро.

Торможение большого займа от Европы в размере 90 миллиардов евро. Внешние риски: Опасения из-за влияния кризиса на Ближнем Востоке.

Опасения из-за влияния кризиса на Ближнем Востоке. Борьба со спекулянтами: Возможна попытка НБУ "наказать" тех, кто рассчитывал на другое движение курса.

Будет ли доллар по 45?

Козак отмечает, что точного ответа на этот вопрос не имеет никто, кроме Национального банка. Однако специалист отмечает следующее: