Доллар пробил психологический рубеж в 44 грн: какой курс на 13 марта и что ждать дальше
Нацбанк обновил исторический максимум для курса доллара. Завтра, 13 марта, американская валюта будет стоить уже официально выше 44 гривен.
Какой курс доллара и евро на завтра установил НБУ и что будет с валютой дальше - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Исторический максимум: Нацбанк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн. Это новый рекорд для Украины. Евро также подорожало - до 50,95 грн.
- Почему это происходит: Курс растет из-за баланса между спросом на энергоресурсы и активностью экспортеров. Несмотря на рекорды, ситуация на рынке остается управляемой и без резких скачков.
- Прогноз на неделю (16-22 марта): Эксперты ожидают, что доллар будет находиться в коридоре 43,5-44,5 грн, а евро - 50,5-52 грн.
- Совет вкладчикам: Рынок будет двигаться плавно. Ожидаемые колебания в обменниках составят до 30 копеек в течение дня.
Курс валют НБУ
Нацбанк на завтра дал курс доллара с новым максимумом - 44,16 (+19 коп) гривны. Это очередной рекорд, предыдущий был только вчера. Кроме того, на прошлой неделе доллар бил максимальные отметки три дня подряд.
Евро же завтра прибавит в цене две копейки и будет стоить 50,95 гривен.
Фото: курс валют на 13 марта (инфографика РБК-Украина)
Прогноз курса на ближайшую неделю
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины будет определяться балансом двух факторов: ростом продажи валюты экспортерами и спросом на энергоресурсы.
Учетная ставка и политика НБУ
Лесовой считает, что существенных изменений в монетарной политике не ожидается. Из-за нестабильной ситуации в мире Нацбанк, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 15%. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 19 марта.
Каким будет курс: прогнозируемые "коридоры"
Для наличного рынка на период с 16 по 22 марта прогнозируют следующие границы:
- Доллар: 43,5-44,5 грн
- Евро: 50,5-52 грн
На межбанке границы будут немного уже: доллар в пределах 43,5-44,25 грн, евро - 49,5-52 грн. Средние недельные отклонения не должны превысить 1,5% от начального курса.
Особенности рынка на следующей неделе
- Ежедневные изменения: Курс может колебаться в пределах 10-20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.
- Разница между покупкой и продажей (спред): В кассах банков она будет составлять до 50-60 копеек на долларе и до 1 гривны на евро. В обменниках эта разница может достигать 1 гривны для доллара и 1,3 гривны для евро.
В целом, отмечает эксперт, рынок будет двигаться плавно, без резких скачков, сохраняя предсказуемость для граждан и бизнеса.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.