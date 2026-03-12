ua en ru
Доллар пробил психологический рубеж в 44 грн: какой курс на 13 марта и что ждать дальше

15:41 12.03.2026 Чт
3 мин
Доллар вышел на очередной исторический максимум
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар пробил психологический рубеж в 44 грн: какой курс на 13 марта и что ждать дальше Фото: НБУ дал курс валют на 13 марта (Getty Images)

Нацбанк обновил исторический максимум для курса доллара. Завтра, 13 марта, американская валюта будет стоить уже официально выше 44 гривен.

Какой курс доллара и евро на завтра установил НБУ и что будет с валютой дальше - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Валютные качели: где выгоднее купить доллар 12 марта после скачка курса

Главное:

  • Исторический максимум: Нацбанк установил официальный курс доллара на 13 марта на уровне 44,16 грн. Это новый рекорд для Украины. Евро также подорожало - до 50,95 грн.
  • Почему это происходит: Курс растет из-за баланса между спросом на энергоресурсы и активностью экспортеров. Несмотря на рекорды, ситуация на рынке остается управляемой и без резких скачков.
  • Прогноз на неделю (16-22 марта): Эксперты ожидают, что доллар будет находиться в коридоре 43,5-44,5 грн, а евро - 50,5-52 грн.
  • Совет вкладчикам: Рынок будет двигаться плавно. Ожидаемые колебания в обменниках составят до 30 копеек в течение дня.

Курс валют НБУ

Нацбанк на завтра дал курс доллара с новым максимумом - 44,16 (+19 коп) гривны. Это очередной рекорд, предыдущий был только вчера. Кроме того, на прошлой неделе доллар бил максимальные отметки три дня подряд.

Евро же завтра прибавит в цене две копейки и будет стоить 50,95 гривен.

Доллар пробил психологический рубеж в 44 грн: какой курс на 13 марта и что ждать дальше

Фото: курс валют на 13 марта (инфографика РБК-Украина)

Прогноз курса на ближайшую неделю

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины будет определяться балансом двух факторов: ростом продажи валюты экспортерами и спросом на энергоресурсы.

Учетная ставка и политика НБУ

Лесовой считает, что существенных изменений в монетарной политике не ожидается. Из-за нестабильной ситуации в мире Нацбанк, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 15%. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 19 марта.

Каким будет курс: прогнозируемые "коридоры"

Для наличного рынка на период с 16 по 22 марта прогнозируют следующие границы:

  • Доллар: 43,5-44,5 грн
  • Евро: 50,5-52 грн

На межбанке границы будут немного уже: доллар в пределах 43,5-44,25 грн, евро - 49,5-52 грн. Средние недельные отклонения не должны превысить 1,5% от начального курса.

Особенности рынка на следующей неделе

  • Ежедневные изменения: Курс может колебаться в пределах 10-20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.
  • Разница между покупкой и продажей (спред): В кассах банков она будет составлять до 50-60 копеек на долларе и до 1 гривны на евро. В обменниках эта разница может достигать 1 гривны для доллара и 1,3 гривны для евро.

В целом, отмечает эксперт, рынок будет двигаться плавно, без резких скачков, сохраняя предсказуемость для граждан и бизнеса.

Читайте также: Банк заблокирует счет из-за этих операций: эксперты дали советы и объяснили риски

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

