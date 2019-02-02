Документи до ЦВК подав ще один потенційний кандидат

Про намір взяти участь у президентській гонці заявив Андрій Новак

В субботу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжила принимать документы от потенциальных кандидатов на пост президента, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 2 февраля заявление о выдвижении и документы в ЦИК принес Андрей Новак.

"Я, Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины, член политической партии "Патриот" вношу документы в ЦИК как кандидат в президенты Украины на выборах... я выдвинут политической партией "Патриот", подготовил все необходимые документы включая платежку о внесении залога. Поэтому надеюсь, что никаких проблем с регистрацией меня кандидатом в ЦИК не будет", - заявил Новак.

Фото: Андрей Новак в ЦИК 2 февраля (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 2-3 февраля продолжит прием документов от кандидатов на должность президента. Секретариат ЦИК будет принимать документы в субботу 2 февраля с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 утра до 24:00.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня во время заседания отказала в регистрации кандидатами на пост президента пятерым лицам, среди которых - лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.