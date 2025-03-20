Документы в "Резерв+" не будут работать сегодня: во сколько и в чем причина

В реестре "Оберег" сегодня 20 марта планируются технические работы. В связи с этим возможны перебои в работе "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"После технических работ все будет работать в штатном режиме", - пояснили в Минобороны.

В министерстве посоветовали заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.

"20 марта с 22:00 до 23:30 планируются технические работы в реестре "Оберег". Электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны", - отметили в Минобороны.

Напомним, что "Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное для военнообязанных, которое выполняет роль электронного кабинета. Оно позволяет пользователям обновлять свои учетные данные и получать информацию из реестра "Оберег".

Это обеспечивает актуальность и точность данных, что способствует эффективному воинскому учету.

Приложение "Резерв+" начало свою работу в мае 2024 года и стало, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

Сначала в "Резерв+" можно было только обновить свои учетные данные, а также с (который имеет специальный QR-код), однако уже в октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга.

В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.

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