Документы после ранения воина: что важно проверить, чтобы не потерять статус или выплаты

Главное: Документы после ранения : правильно оформленные справки и другие документы влияют как на прохождение ВВК, так и на назначение помощи, отпуска для лечения или установление инвалидности.

: правильно оформленные справки и другие документы влияют как на прохождение ВВК, так и на назначение помощи, отпуска для лечения или установление инвалидности. Ошибки в бумагах : не являются основанием для отказа военному в его правах, но заставляют возвращать пакеты документов на доработку (что существенно затягивает процесс).

: не являются основанием для отказа военному в его правах, но заставляют возвращать пакеты документов на доработку (что существенно затягивает процесс). Что проверять : в выписках и справках должны быть четко указаны абсолютно все диагнозы, правильная дата ранения и прямое указание, что травма не связана с опьянением или правонарушением.

: в выписках и справках должны быть четко указаны абсолютно все диагнозы, правильная дата ранения и прямое указание, что травма не связана с опьянением или правонарушением. Главный документ : справка об обстоятельствах травмы - ключевая для установления причинной связи ранения, назначения выплат и т.п.

: справка об обстоятельствах травмы - ключевая для установления причинной связи ранения, назначения выплат и т.п. Что делать с ошибками : неточности в документах можно исправить через медучреждение, воинскую часть или ТЦК и СП - до подачи на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат.

: неточности в документах можно исправить через медучреждение, воинскую часть или ТЦК и СП - до подачи на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат. Важно для каждого: МОУ советует всегда сохранять оригиналы всех медицинских справок и заранее делать их копии.

Почему документы после ранения - не формальность

В Минобороны рассказали, что в целом раненый военнослужащий не обязан лично контролировать, "что и как ему оформляют в медицинском учреждении".

В то же время правильность оформления документов непосредственно влияет на:

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

установление причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания;

назначение дополнительного вознаграждения (в период длительного лечения в условиях стационара) или отпуска для лечения;

прохождение экспертной оценки повседневного функционирования (ЭКОПФО) - для определения группы инвалидности;

получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

назначение единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае установления инвалидности.

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Важно, что ошибки в документах не являются основанием для отказа в правах, но они "заставляют возвращать пакеты документов на доработку".

"Что затягивает процесс на месяцы", - констатировали в МОУ.

Правильное оформление документов - критически важно (инфографика: mod.gov.ua)

Кто и чем именно может помочь военному

Согласно информации МОУ, по вопросам оформления документов, направления и прохождения ВВК, а также реализации социальных гарантий военнослужащий может обратиться:

к специалистам службы сопровождения своей воинской части;

в учреждение здравоохранения;

в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"К задачам служб сопровождения относится, в частности, содействие раненым в прохождении ВВК и оформлении документов на получение статуса и выплат", - напомнили в министерстве.

Чем важна первичная медицинская карта

Первичная медицинская карта (ПМК) - это первый учетный документ, который используется при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Следовательно, именно она:

заполняется в случае травмы (ранения), болезни или поражения;

подтверждает факт оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.

"Карта является одним из источников информации для оформления справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)", - уточнили в МОУ.

Что должно быть в выписке из медкарты на стационаре

Украинцам напомнили, что выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного выдает учреждение здравоохранения - после лечения.

Она удостоверяет:

диагнозы;

состояние больного при выписке;

сроки пребывания на лечении.

При этом важно проверить в выписке два основных момента:

полноту диагнозов - зафиксированы должны быть все установленные повреждения (переломы костей, например, не всегда выявляют во время оказания помощи на догоспитальном этапе, их фиксируют после детального обследования);

дату ранения в анамнезе (например, формулировка "последствия МВТ, полученной 01.05.2024" может сопоставляться с данными ПМК и справки об обстоятельствах травмы).

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Подчеркивается, что недостоверные данные могут негативно повлиять на установление:

причинной связи во время военно-врачебной экспертизы (ВВЭ);

причины инвалидности при оценке повседневного функционирования лица (ОПФО).

"Выписки нужно хранить и предоставлять во время каждого следующего медицинского осмотра", - добавили в МОУ.

Почему справка об обстоятельствах травмы - ключевая

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) - это Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Этот документ - обязательный для:

установления причинной связи ранения во время ВВЭ;

назначения выплат, в частности ЕДП при установлении инвалидности;

подтверждения права на дополнительное вознаграждение и помощь от территориальных громад;

обжалование постановлений ВВК в части установленной причинной связи.

На что необходимо обращать внимание при оформлении

В справке об обстоятельствах травмы проверяют:

правильность персональных данных;

даты получения травмы (ранения, контузии или увечья);

полноту указания повреждений и обстоятельств их получения (все виды и локализация повреждений должны быть отражены).

Кроме того, формулировка обстоятельств должна соответствовать действительности и сопоставляться с другими документами (журналом боевых действий, ПМК, данными служебного расследования и т.д.).

"Обращаем внимание на необходимость применения в справке формулировок обстоятельств в соответствии с описаниями причинных связей травм (ранений, контузий, увечий) в пункте 21.5 главы 21 раздела II Положения о ВВЭ в ВСУ", - добавили в МОУ.

Кроме того, в министерстве отметили еще один важный момент.

Речь о том, что справка должна содержать прямое указание на то, что ранение:

не связано с совершением уголовного или административного правонарушения;

не является следствием действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

не является умышленным причинением телесных повреждений самому себе.

"Без этой формулировки пакет документов на ЕДП возвращают на доработку", - объяснили гражданам.

Что должно быть в справке об обстоятельствах травмы (инфографика: mod.gov.ua)

Кто и как устанавливает причинную связь

Причинную связь между ранением и выполнением военной службы устанавливает исключительно ВВК.

"Ни командир, ни начальник медицинской службы воинской части, ни кадровая служба этого сделать не могут", - напомнили в МОУ.

Командир - только оформляет справку об обстоятельствах травмы (документ, на основании которого ВВК принимает свое решение).

При этом порядок оформления справки - зависит от обстоятельств происшествия.

Если ранение - от действий противника - служебное расследование не проводится.

В таком случае:

собираются имеющиеся данные (первичная медицинская карточка, журнал боевых действий, приказы об участии в боевых действиях и т.д.);

готовится рапорт по команде для издания приказа командира (на основании которого оформляется справка об обстоятельствах травмы в системе электронного документооборота (СЭДО);

передается в кабинет ВВК или в учреждение здравоохранения.

Тем временем военнослужащему выдается бумажная копия электронного документа.

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Если же событие произошло без влияния противника:

проводится обязательное служебное расследование;

составляются акт расследования и акт о несчастном случае.

"Далее - тот же порядок: рапорт, приказ, справка об обстоятельствах травмы в СЭДО, копия на руки", - отметили в МОУ.

Справка о непосредственном участии в боевых действиях

Справка о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины - оформляется по форме Приложения 6 к Порядку, утвержденному постановлением КМУ от 20 августа 2014 года №413 (с изменениями).

Этот документ необходим для:

получения статуса участника боевых действий (УБД);

установления связи заболевания с защитой Родины во время ВВЭ.

Оформляет такую справку воинская часть.

"Если командир не подал необходимые документы в комиссию, военнослужащий имеет право инициировать этот процесс самостоятельно", - добавили в МОУ.

Документы, необходимые раненому военнослужащему (инфографика: mod.gov.ua)

Как хранить документы и что делать с ошибками

Согласно информации МОУ, все медицинские и административные документы, полученные в процессе лечения, целесообразно хранить в оригиналах.

Необходимо также заблаговременно делать их копии.

Перечень документов, который понадобится военному в дальнейшем, является следующим:

военно-учетный документ;

первичная медицинская карточка;

выписки из медицинских карт за каждый период стационарного лечения;

справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5 к Приказу МО №402);

справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к Постановлению КМУ №413);

выписка из учетной документации (Форма 12).

Если же в документах обнаружена ошибка (неверная дата, неполный диагноз, некорректная формулировка обстоятельств), ее исправляют:

либо через медицинское учреждение;

либо через воинскую часть;

либо через ТЦК и СП.

"До подачи пакета документов на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат", - подчеркнули в МОУ.

Уточняется, что исправление после подачи пакета - возможно, но требует больше времени.

Наконец может случиться ситуация, когда на время установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания необходимые документы отсутствовали, а позже - появились.

Тогда, по информации МОУ, можно "направить в штатную ВВК заявление с просьбой повторно установить связь, добавив к заявлению соответствующие документы".