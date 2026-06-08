Документы после ранения воина: что важно проверить, чтобы не потерять статус или выплаты

Какие документы оформляют после ранения военного - важный вопрос. Минобороны объяснило, зачем нужна каждая справка и как допущенные в них ошибки могут заблокировать выплаты или усложнить прохождение медкомиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
В Минобороны рассказали, что в целом раненый военнослужащий не обязан лично контролировать, "что и как ему оформляют в медицинском учреждении".
В то же время правильность оформления документов непосредственно влияет на:
Важно, что ошибки в документах не являются основанием для отказа в правах, но они "заставляют возвращать пакеты документов на доработку".
"Что затягивает процесс на месяцы", - констатировали в МОУ.
Согласно информации МОУ, по вопросам оформления документов, направления и прохождения ВВК, а также реализации социальных гарантий военнослужащий может обратиться:
"К задачам служб сопровождения относится, в частности, содействие раненым в прохождении ВВК и оформлении документов на получение статуса и выплат", - напомнили в министерстве.
Первичная медицинская карта (ПМК) - это первый учетный документ, который используется при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Следовательно, именно она:
"Карта является одним из источников информации для оформления справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)", - уточнили в МОУ.
Украинцам напомнили, что выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного выдает учреждение здравоохранения - после лечения.
Она удостоверяет:
При этом важно проверить в выписке два основных момента:
Подчеркивается, что недостоверные данные могут негативно повлиять на установление:
"Выписки нужно хранить и предоставлять во время каждого следующего медицинского осмотра", - добавили в МОУ.
Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) - это Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Этот документ - обязательный для:
В справке об обстоятельствах травмы проверяют:
Кроме того, формулировка обстоятельств должна соответствовать действительности и сопоставляться с другими документами (журналом боевых действий, ПМК, данными служебного расследования и т.д.).
"Обращаем внимание на необходимость применения в справке формулировок обстоятельств в соответствии с описаниями причинных связей травм (ранений, контузий, увечий) в пункте 21.5 главы 21 раздела II Положения о ВВЭ в ВСУ", - добавили в МОУ.
Кроме того, в министерстве отметили еще один важный момент.
Речь о том, что справка должна содержать прямое указание на то, что ранение:
"Без этой формулировки пакет документов на ЕДП возвращают на доработку", - объяснили гражданам.
Причинную связь между ранением и выполнением военной службы устанавливает исключительно ВВК.
"Ни командир, ни начальник медицинской службы воинской части, ни кадровая служба этого сделать не могут", - напомнили в МОУ.
Командир - только оформляет справку об обстоятельствах травмы (документ, на основании которого ВВК принимает свое решение).
При этом порядок оформления справки - зависит от обстоятельств происшествия.
Если ранение - от действий противника - служебное расследование не проводится.
В таком случае:
Тем временем военнослужащему выдается бумажная копия электронного документа.
Если же событие произошло без влияния противника:
"Далее - тот же порядок: рапорт, приказ, справка об обстоятельствах травмы в СЭДО, копия на руки", - отметили в МОУ.
Справка о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины - оформляется по форме Приложения 6 к Порядку, утвержденному постановлением КМУ от 20 августа 2014 года №413 (с изменениями).
Этот документ необходим для:
Оформляет такую справку воинская часть.
"Если командир не подал необходимые документы в комиссию, военнослужащий имеет право инициировать этот процесс самостоятельно", - добавили в МОУ.
Согласно информации МОУ, все медицинские и административные документы, полученные в процессе лечения, целесообразно хранить в оригиналах.
Необходимо также заблаговременно делать их копии.
Перечень документов, который понадобится военному в дальнейшем, является следующим:
Если же в документах обнаружена ошибка (неверная дата, неполный диагноз, некорректная формулировка обстоятельств), ее исправляют:
"До подачи пакета документов на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат", - подчеркнули в МОУ.
Уточняется, что исправление после подачи пакета - возможно, но требует больше времени.
Наконец может случиться ситуация, когда на время установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания необходимые документы отсутствовали, а позже - появились.
Тогда, по информации МОУ, можно "направить в штатную ВВК заявление с просьбой повторно установить связь, добавив к заявлению соответствующие документы".
Напомним, ранее мы рассказывали о денежном "бонусе" военным за первый контракт в ВСУ.
Кроме того, мы объясняли, как военному получить "семейный" отпуск и на сколько дней его могут дать.
Читайте также об инвалидности или потере трудоспособности - какие выплаты и условия для военных в 2026 году.