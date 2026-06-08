Документи після поранення воїна: що важливо перевірити, щоб не втратити статус чи виплати

Які документи оформлюють після поранення військового - важливе питання. Міноборони пояснило, навіщо потрібна кожна довідка та як допущені в них помилки можуть заблокувати виплати або ускладнити проходження медкомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
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У Міноборони розповіли, що в цілому поранений військовослужбовець не зобов'язаний особисто контролювати, "що і як йому оформлюють у медичному закладі".
Водночас правильність оформлення документів безпосередньо впливає на:
Важливо, що помилки в документах не є підставою для відмови у правах, але вони "змушують повертати пакети документів на доопрацювання".
"Що затягує процес на місяці", - констатували в МОУ.
Згідно з інформацією МОУ, з питань оформлення документів, направлення та проходження ВЛК, а також реалізації соціальних гарантій військовослужбовець може звернутися:
"До завдань служб супроводу належить, зокрема, сприяння пораненим у проходженні ВЛК і оформленні документів на отримання статусу та виплат", - нагадали в міністерстві.
Первинна медична картка (ПМК) - це перший обліковий документ, який використовується під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.
Отже, саме вона:
"Картка є одним із джерел інформації для оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)", - уточнили в МОУ.
Українцям нагадали, що виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого видає заклад охорони здоров'я - після лікування.
Вона засвідчує:
При цьому важливо перевірити у виписці два основних моменти:
Наголошується, що недостовірні дані можуть негативно вплинути на встановлення:
"Виписки потрібно зберігати та надавати під час кожного наступного медичного огляду", - додали в МОУ.
Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) - це Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.
Цей документ - обов'язковий для:
У довідці про обставини травми перевіряють:
Крім того, формулювання обставин має відповідати дійсності та співставлятись з іншими документами (журналом бойових дій, ПМК, даними службового розслідування тощо).
"Звертаємо увагу на необхідність застосування у довідці формулювань обставин у відповідності до описів причинних зв'язків травм (поранень, контузій, каліцтв) у пункті 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про ВЛЕ в ЗСУ", - додали у МОУ.
Крім того, у міністерстві наголосили на ще одному важливому моменті.
Йдеться про те, що довідка повинна містити пряму вказівку на те, що поранення:
"Без цього формулювання пакет документів на ОГД повертають на доопрацювання", - пояснили громадянам.
Причинний зв'язок між пораненням і виконанням військової служби встановлює виключно ВЛК.
"Ні командир, ні начальник медичної служби військової частини, ні кадрова служба цього зробити не можуть", - нагадали в МОУ.
Командир - тільки оформлює довідку про обставини травми (документ, на підставі якого ВЛК ухвалює своє рішення).
При цьому порядок оформлення довідки- залежить від обставин події.
Якщо поранення - від дій противника - службове розслідування не проводиться.
У такому випадку:
Тим часом військовослужбовцю видається паперова копія електронного документа.
Якщо ж подія трапилась без впливу противника:
"Далі - той самий порядок: рапорт, наказ, довідка про обставини травми в СЕДО, копія на руки", - зауважили в МОУ.
Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України - оформлюється за формою Додатку 6 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 року №413 (зі змінами).
Цей документ необхідний для:
Оформлює таку довідку військова частина.
"Якщо командир не подав необхідні документи до комісії, військовослужбовець має право ініціювати цей процес самостійно", - додали в МОУ.
Згідно з інформацією МОУ, всі медичні та адміністративні документи, отримані в процесі лікування, доцільно зберігати в оригіналах.
Необхідно також завчасно виготовляти їхні копії.
Перелік документів, який знадобиться військовому надалі, є таким:
Якщо ж у документах виявлено помилку (невірну дата, неповний діагноз, некоректне формулювання обставин), її виправляють:
"До подання пакета документів на ВЛК, ЕКОПФО або для призначення виплат", - наголосили в МОУ.
Уточнюється, що виправлення після подання пакета - можливе, але потребує більше часу.
Насамкінець може трапитись ситуація, коли на час встановлення причинного зв'язку травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання необхідні документи були відсутні, а пізніше - з'явилися.
Тоді, за інформацією МОУ, можна "направити до штатної ВЛК заяву з проханням повторно встановити зв'язок, додавши до заяви відповідні документи".
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