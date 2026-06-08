Документы после ранения воина: что важно проверить, чтобы не потерять статус или выплаты
Какие документы оформляют после ранения военного - важный вопрос. Минобороны объяснило, зачем нужна каждая справка и как допущенные в них ошибки могут заблокировать выплаты или усложнить прохождение медкомиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
- Документы после ранения: правильно оформленные справки и другие документы влияют как на прохождение ВВК, так и на назначение помощи, отпуска для лечения или установление инвалидности.
- Ошибки в бумагах: не являются основанием для отказа военному в его правах, но заставляют возвращать пакеты документов на доработку (что существенно затягивает процесс).
- Что проверять: в выписках и справках должны быть четко указаны абсолютно все диагнозы, правильная дата ранения и прямое указание, что травма не связана с опьянением или правонарушением.
- Главный документ: справка об обстоятельствах травмы - ключевая для установления причинной связи ранения, назначения выплат и т.п.
- Что делать с ошибками: неточности в документах можно исправить через медучреждение, воинскую часть или ТЦК и СП - до подачи на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат.
- Важно для каждого: МОУ советует всегда сохранять оригиналы всех медицинских справок и заранее делать их копии.
Почему документы после ранения - не формальность
В Минобороны рассказали, что в целом раненый военнослужащий не обязан лично контролировать, "что и как ему оформляют в медицинском учреждении".
В то же время правильность оформления документов непосредственно влияет на:
- прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- установление причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания;
- назначение дополнительного вознаграждения (в период длительного лечения в условиях стационара) или отпуска для лечения;
- прохождение экспертной оценки повседневного функционирования (ЭКОПФО) - для определения группы инвалидности;
- получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны;
- назначение единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае установления инвалидности.
Важно, что ошибки в документах не являются основанием для отказа в правах, но они "заставляют возвращать пакеты документов на доработку".
"Что затягивает процесс на месяцы", - констатировали в МОУ.
Правильное оформление документов - критически важно (инфографика: mod.gov.ua)
Кто и чем именно может помочь военному
Согласно информации МОУ, по вопросам оформления документов, направления и прохождения ВВК, а также реализации социальных гарантий военнослужащий может обратиться:
- к специалистам службы сопровождения своей воинской части;
- в учреждение здравоохранения;
- в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
"К задачам служб сопровождения относится, в частности, содействие раненым в прохождении ВВК и оформлении документов на получение статуса и выплат", - напомнили в министерстве.
Чем важна первичная медицинская карта
Первичная медицинская карта (ПМК) - это первый учетный документ, который используется при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Следовательно, именно она:
- заполняется в случае травмы (ранения), болезни или поражения;
- подтверждает факт оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
"Карта является одним из источников информации для оформления справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)", - уточнили в МОУ.
Что должно быть в выписке из медкарты на стационаре
Украинцам напомнили, что выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного выдает учреждение здравоохранения - после лечения.
Она удостоверяет:
- диагнозы;
- состояние больного при выписке;
- сроки пребывания на лечении.
При этом важно проверить в выписке два основных момента:
- полноту диагнозов - зафиксированы должны быть все установленные повреждения (переломы костей, например, не всегда выявляют во время оказания помощи на догоспитальном этапе, их фиксируют после детального обследования);
- дату ранения в анамнезе (например, формулировка "последствия МВТ, полученной 01.05.2024" может сопоставляться с данными ПМК и справки об обстоятельствах травмы).
Подчеркивается, что недостоверные данные могут негативно повлиять на установление:
- причинной связи во время военно-врачебной экспертизы (ВВЭ);
- причины инвалидности при оценке повседневного функционирования лица (ОПФО).
"Выписки нужно хранить и предоставлять во время каждого следующего медицинского осмотра", - добавили в МОУ.
Почему справка об обстоятельствах травмы - ключевая
Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) - это Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Этот документ - обязательный для:
- установления причинной связи ранения во время ВВЭ;
- назначения выплат, в частности ЕДП при установлении инвалидности;
- подтверждения права на дополнительное вознаграждение и помощь от территориальных громад;
- обжалование постановлений ВВК в части установленной причинной связи.
На что необходимо обращать внимание при оформлении
В справке об обстоятельствах травмы проверяют:
- правильность персональных данных;
- даты получения травмы (ранения, контузии или увечья);
- полноту указания повреждений и обстоятельств их получения (все виды и локализация повреждений должны быть отражены).
Кроме того, формулировка обстоятельств должна соответствовать действительности и сопоставляться с другими документами (журналом боевых действий, ПМК, данными служебного расследования и т.д.).
"Обращаем внимание на необходимость применения в справке формулировок обстоятельств в соответствии с описаниями причинных связей травм (ранений, контузий, увечий) в пункте 21.5 главы 21 раздела II Положения о ВВЭ в ВСУ", - добавили в МОУ.
Кроме того, в министерстве отметили еще один важный момент.
Речь о том, что справка должна содержать прямое указание на то, что ранение:
- не связано с совершением уголовного или административного правонарушения;
- не является следствием действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- не является умышленным причинением телесных повреждений самому себе.
"Без этой формулировки пакет документов на ЕДП возвращают на доработку", - объяснили гражданам.
Что должно быть в справке об обстоятельствах травмы (инфографика: mod.gov.ua)
Кто и как устанавливает причинную связь
Причинную связь между ранением и выполнением военной службы устанавливает исключительно ВВК.
"Ни командир, ни начальник медицинской службы воинской части, ни кадровая служба этого сделать не могут", - напомнили в МОУ.
Командир - только оформляет справку об обстоятельствах травмы (документ, на основании которого ВВК принимает свое решение).
При этом порядок оформления справки - зависит от обстоятельств происшествия.
Если ранение - от действий противника - служебное расследование не проводится.
В таком случае:
- собираются имеющиеся данные (первичная медицинская карточка, журнал боевых действий, приказы об участии в боевых действиях и т.д.);
- готовится рапорт по команде для издания приказа командира (на основании которого оформляется справка об обстоятельствах травмы в системе электронного документооборота (СЭДО);
- передается в кабинет ВВК или в учреждение здравоохранения.
Тем временем военнослужащему выдается бумажная копия электронного документа.
Если же событие произошло без влияния противника:
- проводится обязательное служебное расследование;
- составляются акт расследования и акт о несчастном случае.
"Далее - тот же порядок: рапорт, приказ, справка об обстоятельствах травмы в СЭДО, копия на руки", - отметили в МОУ.
Справка о непосредственном участии в боевых действиях
Справка о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины - оформляется по форме Приложения 6 к Порядку, утвержденному постановлением КМУ от 20 августа 2014 года №413 (с изменениями).
Этот документ необходим для:
- получения статуса участника боевых действий (УБД);
- установления связи заболевания с защитой Родины во время ВВЭ.
Оформляет такую справку воинская часть.
"Если командир не подал необходимые документы в комиссию, военнослужащий имеет право инициировать этот процесс самостоятельно", - добавили в МОУ.
Документы, необходимые раненому военнослужащему (инфографика: mod.gov.ua)
Как хранить документы и что делать с ошибками
Согласно информации МОУ, все медицинские и административные документы, полученные в процессе лечения, целесообразно хранить в оригиналах.
Необходимо также заблаговременно делать их копии.
Перечень документов, который понадобится военному в дальнейшем, является следующим:
- военно-учетный документ;
- первичная медицинская карточка;
- выписки из медицинских карт за каждый период стационарного лечения;
- справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5 к Приказу МО №402);
- справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к Постановлению КМУ №413);
- выписка из учетной документации (Форма 12).
Если же в документах обнаружена ошибка (неверная дата, неполный диагноз, некорректная формулировка обстоятельств), ее исправляют:
- либо через медицинское учреждение;
- либо через воинскую часть;
- либо через ТЦК и СП.
"До подачи пакета документов на ВВК, ЭКОПФО или для назначения выплат", - подчеркнули в МОУ.
Уточняется, что исправление после подачи пакета - возможно, но требует больше времени.
Наконец может случиться ситуация, когда на время установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания необходимые документы отсутствовали, а позже - появились.
Тогда, по информации МОУ, можно "направить в штатную ВВК заявление с просьбой повторно установить связь, добавив к заявлению соответствующие документы".
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