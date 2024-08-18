Документы для получения отсрочки: что делать, когда в ТЦК отказываются принимать

Отсрочку от мобилизации можно получить, подав ряд документов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Однако иногда там отказываются принимать документы.
РБК-Украина разбиралось, что делать, если ТЦК и СП отказываются принимать документы для отсрочки.
В начале лета в Украине изменились правила предоставления отсрочки от мобилизации. В настоящее время условия проведения призыва на военную службу во время мобилизации на особый период регулируются постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. Этот документ является основным, определяющим порядок предоставления отсрочки.
Рассмотрением заявлений военнообязанных по отсрочке занимается специальная комиссия, работающая при районных (городских) ТЦК и СП. Председателем комиссии является руководитель соответствующего ТЦК или его обособленного отдела, а в состав входят представители разных подразделений районной или городской администрации, таких как образование, здравоохранение, социальная защита, служба по делам детей и центр предоставления административных услуг.
Эта комиссия проводит проверку оснований предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанный (за исключением тех, кто уже забронирован за органами власти), должен лично подать в ТЦК заявление на имя председателя специальной комиссии. Форма этого заявления определена постановлением Кабинета Министров №560. К заявлению следует добавить документы или их копии, подтверждающие право на получение отсрочки.
Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко говорит, что комиссия ТЦК и СП не имеет права отказать в принятии документов вместе с заявлением на отсрочку от мобилизации.
"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и не может отказать в его принятии", – рассказывает юрист.
Он также отмечает, что, при возникновении ситуации, когда гражданину неправомерно отказывают в принятии заявления или документов, он имеет право повторно подать заявление с помощью адвокатов или обжаловать такой отказ в суде.
Ранее РБК-Украина писало, дают ли украинцам отсрочку от мобилизации по уходу за старшими родственниками.
Также мы рассказывали, смогут ли студенты и родители получить отсрочку в Резерв+.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.