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Трамп не читав доповідь Мюллера про російське втручання

Новини » Політика    07.04.2019 - 00:00
Трамп не читав доповідь Мюллера про російське втручання
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Президент США назвав розслідування "чистим шахрайством"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе російське втручання в американські вибори президента в 2016 році. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За словами американського президента, поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що змови з Росією не було.

"Я поки не читав доповідь Мюллера, хоча маю на це повне право. Знаю тільки висновки, основний з яких полягає в тому, що змови не було. 13 розгніваних демократів розслідували подію, якої ніколи не було", - написав Трамп.

Також він назвав історію з передбачуваних змовою його передвиборного штабу з Росією "чистим шахрайством".

"Це обдурювання з Росією не повинно повторитися з будь-ким з інших президентів, і правоохоронні органи повинні з'ясувати, звідки все це пішло", - заявив Трамп.

Трамп не читав доповідь Мюллера про російське втручання

Нагадаємо, генеральний прокурор США Вільям Барр тижнем раніше заявив, що випустить відредаговану копію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США до середини квітня. Звіт має 400 сторінок.

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