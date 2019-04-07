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Трамп звинуватив команду Мюллера в незаконній передачі інформації ЗМІ

Новини » Політика    07.04.2019 - 20:06
Трамп звинуватив команду Мюллера в незаконній передачі інформації ЗМІ
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, команда спецпрокурора незаконно надала пресі інформацію про розслідування

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп звинуватив команду спеціального прокурора Роберта Мюллера в незаконній передачі пресі інформації про розслідування втручання Росії в хід американських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Як написав Трамп, команда спецпрокурора Мюллера незаконно надала ЗМІ інформацію про хід розслідування втручання Російської Федерації в хід президентських виборів США в 2016 році.

"Схоже, що команда Боба Мюллера з 13-ти ненависників Трампа і розгніваних демократів незаконно передає інформацію пресі, в той час як фейкові ЗМІ створюють свої власні історії з джерелами чи без", - написав президент США.

Трамп звинуватив команду Мюллера в незаконній передачі інформації ЗМІ

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе російське втручання в американські вибори президента в 2016 році. Поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що змови з Росією не було.

Тижнем раніше, генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що випустить відредаговану копію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США до середини квітня. Звіт має 400 сторінок.

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