Трамп назвав розслідування про змову з РФ спробою державного перевороту в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

За словами Трампа, рішення почати розслідування про змову між його передвиборним штабом і РФ було спробою державного перевороту

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення почати розслідування про змову між його передвиборним штабом і РФ було спробою державного перевороту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.

Він також заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер і його слідчі, які розслідували втручання Росії у вибори президента США 2016 року, "були людьми, які дійсно ненавиділи Дональда Трампа".

"Це була спроба перевороту. Це була спроба знищити президента, і ми перемогли їх", - заявив Трамп.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Вільям Барр вважає, що доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про результати розслідування втручання Росії у вибори президента США 2016 року може бути оприлюднений протягом найближчого тижня.

Додамо, Трамп звинуватив команду спеціального прокурора Роберта Мюллера в незаконній передачі пресі інформації про розслідування втручання Росії в хід американських виборів.

Раніше Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе російське втручання в американські вибори президента в 2016 році. Поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що домовленості з Росією не було.