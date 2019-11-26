Доповідь про імпічмент Трампа направлять в Юридичний комітет Конгресу на початку грудня

Голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, що комітети, які проводять розслідування з питання про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа, направлять свою доповідь Юридичному комітету незабаром після того, як Конгрес повернеться з канікул на наступному тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У листі до членів Конгресу Шифф написав, що "це термінове питання, яке не може чекати, якщо ми хочемо забезпечити безпеку країни та чесність виборів".

Раніше повідомлялося, що звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готуються представити в Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США

Нагадаємо, раніше Шифф зазначив, що ні один з американських конгресменів не знає, хто саме поскаржився на телефонну розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як відомо, на даний момент розслідуванням імпічменту Трампа займається Палата представників США. Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.