Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Доходы не выросли, а упали. В США раскрыли последствия снятия нефтяных санкций с РФ

22:35 22.03.2026 Вс
2 мин
Соединенные Штаты признают, что Россия получала бы доход даже под санкциями
aimg Валерий Ульяненко
Фото: экспорт российской нефти упал на четверть (Getty Images)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 30-дневная отмена санкций на нефтепродукты РФ не увеличила доходы Москвы, а наоборот сократила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бессента в интервью NBC News.

Читайте также: Украина и ЕС готовят план конфискации нефти с судов "теневого флота"

По его словам, главным фактором прибыли страны-агрессора от продажи нефти и нефтепродуктов является цена.

"Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы два миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны", - сказал американский министр.

Бессент отметил, что Россия даже под санкциями получала бы доход, ведь около 90% российской нефти покупает Китай. В то же время он отметил, что США не могут применить аналогичные ограничения к Пекину.

По словам министра финансов США, экспорт российской нефти упал примерно на 25%, тогда как другие страны не покупают сырье у страны-агрессора.

Энергетические доходы России

Напомним, ранее появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал энергетическим компаниям РФ максимально заработать на скачке цен, вызванном войной в Иране.

Отметим, на фоне мирового кризиса и дефицита поставок Министерство финансов США позволило Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море, выдав специальное временное освобождение от санкций на 30 дней.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами США выдало новую лицензию, которая временно разрешает операции с нефтью РФ на подсанкционных танкерах.

Это решение касается грузов, которые были загружены до 12 марта, и позволяет их разгрузку и продажу для стабилизации энергетического рынка.

