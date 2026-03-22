Доходы не выросли, а упали. В США раскрыли последствия снятия нефтяных санкций с РФ

По его словам, главным фактором прибыли страны-агрессора от продажи нефти и нефтепродуктов является цена.

"Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы два миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны", - сказал американский министр.

Бессент отметил, что Россия даже под санкциями получала бы доход, ведь около 90% российской нефти покупает Китай. В то же время он отметил, что США не могут применить аналогичные ограничения к Пекину.

По словам министра финансов США, экспорт российской нефти упал примерно на 25%, тогда как другие страны не покупают сырье у страны-агрессора.

Энергетические доходы России

Напомним, ранее появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал энергетическим компаниям РФ максимально заработать на скачке цен, вызванном войной в Иране.