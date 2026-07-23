Доходы России снова подскочили из-за высоких цен на нефть, - Reuters

В июле доходы российского бюджета от нефти и газа могут значительно увеличиться благодаря росту мировых цен на нефть. Однако, несмотря на резкий месячный скачок, по итогам первых семи месяцев года поступления все еще будут ниже прошлогоднего уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно расчетам Reuters, доходы российского бюджета от нефти и газа в июле могут вырасти примерно на 60% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Одной из главных причин называют повышение мировых цен на нефть, а также существенное увеличение поступлений от налога на прибыль при добыче нефти во втором квартале.

На чем держится бюджет РФ

Нефтегазовые доходы остаются одним из ключевых источников наполнения российского бюджета, обеспечивая около пятой части всех государственных поступлений.

Россия сохраняет статус одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти наряду с США и Саудовской Аравией, а средства от продажи энергоносителей продолжают играть важную роль в финансировании военных расходов.

Несмотря на рост, показатели остаются ниже прошлогодних

При этом в Reuters отмечают, что за период с января по июль совокупные нефтегазовые поступления, вероятно, сократятся примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составят около 4,9 трлн рублей.

Официальный прогноз по итогам июля Министерство финансов России должно представить 5 августа.

Что заложено в бюджет

В федеральном бюджете России на 2026 год ожидается получение 8,92 трлн рублей нефтегазовых доходов, тогда как общий объем доходной части бюджета прогнозируется на уровне 40,283 трлн рублей.

Для сравнения, по итогам прошлого года поступления от нефти и газа сократились на 24% и составили 8,48 трлн рублей — это стало самым низким показателем с 2020 года.

По данным Reuters, именно восстановление нефтяных цен стало главным фактором ожидаемого роста доходов в июле, хотя в годовом выражении бюджет РФ пока не смог компенсировать прежнее снижение.