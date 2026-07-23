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Доходи Росії знову підскочили через високі ціни на нафту, - Reuters

21:50 23.07.2026 Чт
2 хв
Російський бюджет несподівано отримав шанс на перепочинок
aimg Анастасія Никончук
Доходи Росії знову підскочили через високі ціни на нафту, - Reuters Ілюстративне фото: нафтохімічний завод (GettyImages)
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У липні доходи російського бюджету від нафти та газу можуть значно збільшитись завдяки зростанню світових цін на нафту. Однак, незважаючи на різкий місячний стрибок, за підсумками перших семи місяців року надходження все ще будуть нижчими за торішній рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з розрахунками Reuters, доходи російського бюджету від нафти та газу в липні можуть зрости приблизно на 60%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Однією з головних причин називають підвищення світових нафтових цін, а також суттєве збільшення надходжень від податку на прибуток при видобутку нафти в другому кварталі.

На чому тримається бюджет РФ

Нафтогазові доходи залишаються одним із ключових джерел наповнення російського бюджету, забезпечуючи близько п'ятої частини всіх державних надходжень.

Росія зберігає статус одного з найбільших світових виробників та експортерів нафти поряд із США та Саудівською Аравією, а кошти від продажу енергоносіїв продовжують відігравати важливу роль у фінансуванні військових витрат.

Незважаючи на зростання, показники залишаються нижчими за минулорічні

При цьому в Reuters зазначають, що за період із січня по липень сукупні нафтогазові надходження, ймовірно, скоротяться приблизно на 11% порівняно з аналогічним періодом 2025 року і становитимуть близько 4,9 трлн.

Офіційний прогноз за підсумками липня Міністерство фінансів Росії має подати 5 серпня.

Що закладено до бюджету

У федеральному бюджеті Росії на 2026 очікується отримання 8,92 трлн рублів нафтогазових доходів, тоді як загальний обсяг доходної частини бюджету прогнозується на рівні 40,283 трлн рублів.

Для порівняння, за підсумками минулого року надходження від нафти та газу скоротилися на 24% і склали 8,48 трлн. рублів - це стало найнижчим показником з 2020 року.

За даними Reuters, саме відновлення нафтових цін стало головним чинником очікуваного зростання доходів у липні, хоча у річному вираженні бюджет РФ поки що не зміг компенсувати колишнє зниження.

Нагадуємо, що зростання напруженості на Близькому Сході спровокував різкий стрибок світових нафтових цін. Вартість барелю вперше за два місяці перевищила позначку 100 доларів. Приводом стала заява підтримуваних Іраном єменських хуситів про атаку ракетами і безпілотниками на два саудівські танкери в Червоному морі, що посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

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