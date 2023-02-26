Из-за западных санкций Россия нарастила продажу нефтепродуктов в Северную Африку, - WSJ

Североафриканские страны увеличили масштабы закупки российских нефтепродуктов. Это связано с тем, что большинство западных стран ввели санкции против Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, такое увеличение закупки нефтепродуктов со стороны африканских стран обеспечило Москве определенное экономическое спасение. Таким образом, Россия имеет стабильный поток доходов. Однако у мирового сообщества это вызывает обеспокоенность по поводу действенности западных санкций против РФ.

"Европейские страны, на которые до войны приходилось около 60% российского экспорта нефтепродуктов, в последние месяцы сократили эти потоки. Запрет Европейского Союза на импорт российских нефтепродуктов, в частности дизельного горючего и бензина, вступил в силу в этом месяце вместе с мерами по ограничению цены, которую Россия зарабатывает на продажах в других странах", - говорится в статье.

При этом ранее санкции в основном действовали, но именно активное участие североафриканских стран сводит их действие к минимуму.

Так, в 2021 году Марокко закупило у России 600 000 баррелей. А вот в январе 2023 года это было до 2 миллионов баррелей, а в феврале в страну ожидается еще не менее 1,2 миллиона баррелей. Аналогичный подъем наблюдается и в Алжире и Египте.

А вот Тунис в 2021 году почти не покупал нефтепродукты у России. Однако в январе 2023 года страна взяла 2,8 миллиона баррелей российских нефтепродуктов и, как ожидается, импортирует еще 3,1 миллиона баррелей этого месяца.

Отметим, что последние поставки российских нефтепродуктов в указанные страны состоялись до вступления в силу последнего раунда санкций по торговле.

При этом по данным расследования, даты поставки в некоторые из указанных стран совпадают с датами, когда они отправляли нефтепродукты в европейские страны.

"Марокко, не имеющее предварительных данных о каком-либо значительном экспорте дизельного горючего, в прошлом месяце отправило 280 000 баррелей дизельного горючего на Канарские острова Испании и еще 270 000 баррелей в Турцию, что совпало с поступлением российского дизельного горючего в Марокко. дизельных грузов определить не удалось", - пишет WSJ.