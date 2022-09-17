Договір з Росією через страх перед ядерною зброєю призведе до Третьої світової, - Зеленський

За словами Зеленського, він не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю, проте дії країни-агресора все ще залишаються непередбачуваними.

"Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому йти з ними на ту чи іншу угоду - це найгірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не можна вести діалог з людьми, які загрожують застосувати ядерну зброю. При цьому всі умови її застосування, які озвучують російські політики, "навіть не треба слухати".

"Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не загрожувала", - резюмував президент.