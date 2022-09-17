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Договір з Росією через страх перед ядерною зброєю призведе до Третьої світової, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі її шантажу щодо застосування ядерної зброї. Такі дії спричинять початок Третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, він не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю, проте дії країни-агресора все ще залишаються непередбачуваними.

"Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому йти з ними на ту чи іншу угоду - це найгірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не можна вести діалог з людьми, які загрожують застосувати ядерну зброю. При цьому всі умови її застосування, які озвучують російські політики, "навіть не треба слухати".

"Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не загрожувала", - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія "може застосувати ядерну зброю лише з метою самооборони".

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЯдерна зброяВійна Росії проти України