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Договор с Россией из-за страха перед ядерным оружием приведет к Третьей мировой, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Россией нельзя договариваться на фоне ее шантажа о применении ядерного оружия. Такие действия приведут к началу Третьей мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в интервью Reuters.

По словам Зеленского, он не верит, что Россия может применить ядерное оружие, однако действия страны-агрессора все еще остаются непредсказуемыми.

"Но, извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение - это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нельзя вести диалог с людьми, которые угрожают применить ядерное оружие. При этом все условия его применения, которые озвучивают российские политики, "даже не надо слушать".

"Надо понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - резюмировал президент.

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия "может применить ядерное оружие только в целях самообороны".

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